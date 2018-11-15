2018-11-15T19:44:15+03:00
Происшествия

В Перми молодой альфонс сжег свою 70-летнюю любовницу

Сначала он хотел только ограбить ее, но бизнес-леди вернулась домой раньше времени
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми произошла шокирующая история. Как сообщает портал «ВКурсе», весной 2018 года 28-летний молодой человек познакомился с 70-летней бизнес-леди. Он изобразил влюбленность в женщину, и та поверила. В конце лета молодой человек уже оставался на ночь у пенсионерки.

- Как только женщина засыпала, ее любовник превращался в вора, - сообщается на портале. - В какой-то момент ему удалось стащить банковскую карточку женщины, а пин-код от нее он подсмотрел заранее. На счету у женщины оказалось полтора миллиона рублей. Деньги альфонс, разумеется, снял, но этого ему показалось мало.

Тогда альфонс украл ключи от квартиры, сделал дубликаты и подговорил своего друга ограбить женщину. Когда бизнес-леди сообщила, что уехала, молодой человек позвал друга в квартиру. Но пенсионерка, оказывается, еще была дома. Она неприятно удивилась и поругалась с любовником. Тот вместе с другом набросился на женщину и задушил ее. Тело решили сжечь. В огромной сумке они вывезли тело за город и развели костер, где осуществили задуманное. Но родственники женщины подали в розыск, и подозрение пало на молодого человека. Он во всем признался.

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