2018-11-15T17:25:32+03:00
Общество

В городе Березники Пермского края снесли 52 формальдегидных дома

Еще 6 находятся в стадии демонтажа
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Березниках снесли 52 формальдегидных дома, а еще 6 находятся в стадии демонтажа. Работы планируют завершить до конца января. Строительный мусор обещают утилизировать как и предыдущий - тогда вывезли 1000 тон.

- Напомним, 23 июля, краевое Управление капитального строительства заключило контракт с застройщиком-победителем конкурса на снос 58 формальдегидных домов , - сообщили в пресс-службе минстроя. - Освободившуюся площадку планируется использовать под развитие территории. Важно, что этот земельный участок площадью 38,5 га уже оснащен всей необходимой инфраструктурой, что позволит сэкономить краевые и городские бюджетные средства.

Ранее мы писали о том, что в Березниках начали сносить «формальдегидные дома».Целых восемь лет пустая «потемкинская деревня» стояла в чистом поле. Строители загнали на площадку экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и стали крушить дома.

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