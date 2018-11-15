2018-11-15T17:26:51+03:00
Общество

В Перми несколько школьников заболели пневмонией. Класс закрыли на карантин

Но массовой заболеваемости не наблюдается
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В школе № 2 в ноябре зафиксировали 3 случая заболевания пневмонией среди школьников, поэтому 14 ноября класс закрыли на карантин, в помещениях провели санитарную обработку.

- В гимназии №5 еще до начала осенних каникул 2 класса также закрывались на карантин, а в школе №87 был зафиксирован единичный случай, класс выведен из классно-урочной системы: ребята занимаются в отдельном помещении, питаются раздельно с другими школьниками, - сообщили в пресс-службе департамента образования. - На текущий момент массовой заболеваемости не наблюдается, речи о полном закрытии школ на карантин не идет.

Ранее мы рассказывали о том, что министр образования Пермского края Раиса Кассина оценила флешмоб школьников, атаковавших Instagram губернатора Максима Решетникова с просьбой закрыть учебные заведения на карантин. Министр посмеялась, но попросила не забывать об учебе.

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