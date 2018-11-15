2018-11-15T15:07:59+03:00
Происшествия

В Пермском крае на пожаре сильные ожоги получил 66-летний мужчина

На время строительства дома, он жил в вагончике с печкой «буржуйкой»
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МЧС России по Пермскому краюфото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
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Ночью 15 ноября произошел пожар в садовом товариществе в деревне Болгары Пермского района. Горел металлический вагончик и сруб. Пожар обнаружили члены товарищества, которые сообщили о нем в пожарную охрану.

Выяснилось, что 66-летний мужчина на период строительства дома жил в вагончике с печкой «буржуйкой», Именно из-за нее и произошел пожар.

- В тушении принимали участие 10 человек личного состава, 4 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Ближайший источник воды был расположен в 700 метрах, что значительно осложняло ликвидацию горения. Огнеборцы не допустили распространения пламени на соседние строения. На пожаре работали два звена газодымозащитной службы, пожарные применяли приставные лестницы.

Пострадавший мужчина доставлен в ожоговое отделение 21 больницы Перми. Он получил ожоги тела на площади 70%.

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