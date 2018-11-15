Максим Решетников: «Мы готовы поддержать проекты территорий по созданию общественных пространств»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-15T14:35:27+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в рамках рабочей поездки в Красновишерский муниципальный район губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрел благоустройство сквера «У Белого медведя».

Сквер был разбит в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Подрядчиком проведены работы по устройству дренажной системы, укладке тротуарной плитки, устройству наружного освещения. Организованы спортивная, детская и теннисная площадки. Сегодня сквер одно из самых любимых мест отдыха красновишерцев и гостей района. Общая сумма затрат на возведение сквера – 2,82 млн рублей, из них 279 тыс. рублей – из местного бюджета, 708 тыс. рублей – из краевого бюджета, 1,83 млн рублей - из федерального.

Осмотрев сквер, глава региона обратил внимание на важность обеспечения комфорта и безопасности в таких общественных местах. В частности, дал поручение рассмотреть возможность укладки на детских и спортивных площадках прорезиненного покрытия – оно безопасно для активного отдыха.

В ходе посещения сквера «У Белого медведя» губернатор Максим Решетников пообщался с местными жителями, которые поблагодарили его за финансовую поддержку строительства места отдыха красновишерцев со стороны края. «Проект «Формирование комфортной городской среды» является президентским и финансируется как из федерального, так и из краевого бюджетов, причём большая часть средств выделяется по федеральной линии, — отметил губернатор. — Со своей стороны мы готовы поддерживать проекты территорий, направленные на создание комфортных условий жизни для прикамцев, в том числе созданию общественных пространств».

Справка:

За три года в Пермском крае предполагается благоустроить более 1,5 тысячи общественных пространств. За 2017-2018 годы в крае были благоустроены более 960 дворов, 180 общественных территорий и 11 парков.

Жители региона активно подключились к благоустройству. При использовании механизмов инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления жители региона решают локальные задачи. Большинство проектов направлены на создание детских и спортивных площадок, благоустройство парков, скверов. По результатам конкурса победителями признаны 102 проекта, объем финансирования из бюджета Пермского края составит 96,5 млн рублей. Реализация этих проектов ведется в этом году.