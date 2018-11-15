2018-11-15T14:32:32+03:00
Происшествия

В Перми на Восточном обходе автомобиль правительства насмерть сбил человека

Сейчас правоохранительные органы выясняют личность погибшего
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Утром 15 ноября на Восточном обходе произошло смертельное ДТП. В 6.15 внедорожник Toyota Land Cruiser сбил человека.

- Иномарка двигалась в направлении перехода Старцева-Ива-Восточный обход. На 19 километре дороги 33-летний водитель Toyota Land Cruiser допустил наезд на человека. От удара пешехода отбросило на автомобиль Kia Rio, который двигался позади. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Как выяснилось, за рулем автомобиля находился водитель, который работает в подведомственном учреждении аппарата правительства Пермского края.

- Очень сожалеем, что это произошло, - сообщили в аппарате правительства Прикамья. - Гражданин шел по трассе в непредназначенном для передвижения месте - по левому краю второй полосы движения в попутном направлении. Водитель находился один.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка правоохранительными органами, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняется личность погибшего, поскольку документов при нем не найдено.

В Перми автомобиль правительства насмерть сбил пешехода.видео: Михаил Батуев ("ЧП ДТП Пермь")

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