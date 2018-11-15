В Перми началось строительство новой спортивной базы «Летающий лыжник»

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-15T13:59:22+03:00

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В Перми началось строительство новой двухэтажной базы «Летающий лыжник». Несколько лет назад старое, аварийное здание на ул. Тихая, 22 снесли и воспитанникам одной из ведущих спортивных школ станы приходилось заниматься в других малоприспособленных помещениях.

В двухэтажном здании современной базы «Летающий лыжник» разместится три зала: универсальный, тренировочный и тренажерный. Площадь здания составит 2395,52 кв. метра. Сегодня готова площадка под новый объект, в ближайшее время начнут забивать сваи.

- У нас занимаются порядка 1000 ребят, - отметил директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» Вадим Литовченко, - новая база даст возможность готовить спортсменов на более качественном уровне. Кроме того, она будет доступна не только воспитанникам детско-юношеской одноименной школы, но и жителям города.

Отметим, что в Мотовилихинском районе Перми планируется организовать целый спортивный кластер зимних видов спорта. Городской департамент экономики и промышленной политики до конца года планирует объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству горнолыжного комплекса «Северный склон». Согласно проекту срок строительства составляет два года с даты его заключения.