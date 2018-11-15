2018-11-15T13:47:15+03:00
Звезды

Выставка Сергея Шнурова пройдет в Перми в декабре

В экспозиции будут представлены картины и арт-объекты, созданные лидером группы «Ленинград»
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Изменить размер текста:

6 декабря в Центральном выставочном зале Перми откроется персональная выставка музыканта Сергея Шнурова «Ретроспектива Брендреализма». Экспозиция имеет пометку 18+.

На выставке будут представлены картины и арт-объекты, созданные Шнуром на основе авторской концепции «брендреализма». Термин придуман музыкантом. Согласно ему, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения. За знаниями он обращается к брендам научных школ и корпораций, за деталями — к бренду «Википедии», за верой — к клерикальным институтам, за смыслом жизни — к телевизионным реалиям и каталогам новых товаров.

В Центральном выставочном зале отметили, что выставка Сергея Шнурова продлится до 14 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Максим Решетников: «Мы готовы поддержать проекты территорий по созданию общественных пространств»
В Перми на Восточном обходе автомобиль правительства насмерть сбил человека
В Перми началось строительство новой спортивной базы «Летающий лыжник»
В Перми представили уникальную платформу кибербезопасности
«Задушил и бросил в овощную яму». Пермяка осудили за убийство хозяйки комнаты, которую он снимал
«Забетонировали в стену». В Перми осужден лидер банды «черных риэлторов», заказавший убийство человека
В Перми на Западном обходе произошла серьезная авария
В Прикамье иномарка насмерть сбила троих пешеходов
Спонсором пермского футбольного клуба «Звезда» стала компания «Химпром»
Новогодний марафон в Прикамье стартует 28 декабря
Железнодорожники разрешили бесплатно провозить санки, лыжи и сноуборды в электричках Прикамья
Прощание с пермским профессором Георгием Чагиным состоится 16 ноября
Ночные поиски пропавшей в Березниках женщины не принесли результата