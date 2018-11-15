Выставка Сергея Шнурова пройдет в Перми в декабре

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-15T13:47:15+03:00

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6 декабря в Центральном выставочном зале Перми откроется персональная выставка музыканта Сергея Шнурова «Ретроспектива Брендреализма». Экспозиция имеет пометку 18+.

На выставке будут представлены картины и арт-объекты, созданные Шнуром на основе авторской концепции «брендреализма». Термин придуман музыкантом. Согласно ему, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения. За знаниями он обращается к брендам научных школ и корпораций, за деталями — к бренду «Википедии», за верой — к клерикальным институтам, за смыслом жизни — к телевизионным реалиям и каталогам новых товаров.

В Центральном выставочном зале отметили, что выставка Сергея Шнурова продлится до 14 января.