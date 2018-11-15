В Перми представили уникальную платформу кибербезопасности

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-15T09:25:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности. Она построена на базе инновационной технологии и не имеет аналогов в России. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи «Ростелекома».Кроме того, на ее основе будет запущены три новых сервиса.

- Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищенности российских компаний, - сообщил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак, обеспечение безопасности электронной почты и веб-приложений. К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в 2 раза. Емкость платформы составляет несколько тысяч подключений.

Единая платформа сервисов кибербезопасности ориентирована на массовую B2B-аудиторию. Сервисная модель поставки освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку решений. Производительность каждого сервиса можно увеличивать или уменьшать практически мгновенно. Подключение, настройку, эксплуатацию и поддержку в режиме 24/7 осуществляют квалифицированные специалисты. В результате совокупная стоимость владения сервисами платформы в течение 3–5 лет существенно ниже, чем при локальном использовании аналогичных решений.

- Мы расширяем портфель бизнес-услуг, чтобы помочь организациям в решении стоящих перед ними задач, — говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов. — Мы создали открытую платформу, которая позволяет нашим заказчикам интегрировать лучшие решения в области сетевой безопасности с портфелем дополнительных услуг сетевых подключений.