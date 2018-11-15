2018-11-15T07:53:09+03:00
Происшествия

«Забетонировали в стену». В Перми осужден лидер банды «черных риэлторов», заказавший убийство человека

Основанная им преступная группа подыскивала людей, злоупотребляющих спиртным, и отбирала квартиры
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми завершился суд над организатором преступной группы «черных риэлторов». Члены ОПГ в двухтысячных годах занимались квартирным мошенничеством.

Они подыскивали квартиры, в которых живут одиноких людей, злоупотребляющих спиртным. Затем риэлторы продавали квартиры, а деньги забирали себе. Собственников жилья они заселяли в барак на улице Революции.

Кроме того, «черный риэлтор» заказал убийство человека в 2001 года. Мужчину похитили и убили в подвале бара в Мотовилихе. После этого труп забетонировали в этом же помещении.

Мотовилихинский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев. По совокупности преступлений он проведет в исправительной колонии строгого режима 19 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Тем временем, пермячка подала в суд на кафе, где пострадал ее 2-летний сын. Она хочет отсудить 200 тысяч рублей

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