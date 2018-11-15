2018-11-15T07:49:52+03:00
Происшествия

В Прикамье иномарка насмерть сбила троих пешеходов

Это произошло в ночь на 15 ноября
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В поселке Усолье, расположенном в Пермском крае, ночью произошло страшное ДТП.

- Предварительно установлено, что 24-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», выехал на левую сторону дороги, где допустил наезд на трех мужчин, находившихся на краю проезжей части, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - От полученных травм пешеходы погибли на месте.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о том, что за длинные выходные со 2 по 5 ноября в Пермском крае произошло 36 аварий, в которых пострадали люди: пять человек погибли, а 40, из них четверо детей, получили травмы. Так, вечером 5 ноября в Мотовилихе водитель УАЗа-Патриот, на пешеходном переходе сбил 64-летнюю женщину, переходящую дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась.

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