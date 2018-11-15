В Перми на Западном обходе произошла серьезная авария

СЕГОДНЯ 07:28 2018-11-15T07:35:14+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в социальных сетях появилось видео серьезного дорожно-транспортного происшествия на Западном обходе Перми. Грузовая машина и трактор лежат на боку на разных полосах движения. Полиция выясняет обстоятельства ДТП и количество пострадавших. Комментарии будут в ближайшее время.

Ранее мы писали, что пьяная пермячка на «Мазде» устроила массовое ДТП. Массовое ДТП произошло 10 ноября в 20.45 на ул. Старцева в Мотовилихинском районе краевой столицы. 34-летняя женщина ехала на своей «Мазде-3» по дороге. Она не выдержала дистанцию до е6дущих впереди автомобилей. Из-за ее невнимательности столкнулись сразу четыре автомобиля. Помимо «Мазды» в аварию попали «Дэу-Матиз», «Рено-Логан» и «Фольксваген-Поло». Травму получила водитель «Дэу».

Отметим, что за 10 месяцев этого года на территории Перми произошло 90 ДТП по вине нетрезвых водителей. При этом 7 человек погибли, 136 получили травмы различной степени тяжести.