Спонсором пермского футбольного клуба «Звезда» стала компания «Химпром»

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-15T07:11:11+03:00

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У футбольного клуба «Звезда» появился официальный спонсор. Им стала научно-производственная компания «Химпром». Контакт подписан до конца 2019 года с возможностью пролонгации.

- Переговоры по заключению спонсорского соглашения прошли успешно, - сообщил директор АНО «Звезда» Валерий Волошин. - Контракт уже подписан обеими сторонами. «Химпром» планирует сотрудничать с командой на постоянной основе с долгосрочной перспективой.

Также в пресс-службе футбольного клуба добавили, что от спонсора в переговорах принимали участие генеральный директор Вильдан Минибаев и один из руководителей предприятия Игорь Леушин, которые хотели бы видеть пермский футбол на более высоком и качественном уровне.

Отметим, что ООО «Химпром» основано в 2003 году. Компания специализируется на разработке, производстве и техническом сопровождении химических реагентов, применяющихся на различных этапах разработки месторождений. Клиентами ООО «Химпром» являются подразделения крупнейших российских нефте- и газодобывающих компаний (Роснефть, Газпром, Татнефть), а также международные и отечественные нефтесервисные компании.