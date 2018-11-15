2018-11-15T06:42:16+03:00
Общество

Новогодний марафон в Прикамье стартует 28 декабря

В праздничных мероприятиях примут участие до 1,7 млн человек
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: пресс-служба губернатора Пермского краяфото: пресс-служба губернатора Пермского края
Изменить размер текста:

В Прикамье начали готовиться к празднованию Нового года. В этом году новогодний марафон стартует 28 декабря. В крае пройдет почти 2,3 тысячи мероприятий. Это больше, чем в прошлом году. Ожидается, что в новогодних мероприятиях примут участие 1,7 млн человек.

Кроме того, «Не сиди дома» разработаны специальные праздничные маршруты «Не сиди дома» в 7 территориях края.

- К 30 декабря запланировано обустройство и открытие 189 ледовых катков и 34 ледовых городков, - отметил министр культуры Вячеслав Торчинский. - Такого количества катков и ледовых городков в Пермском крае еще ни разу не организовывалось.

Фестивальный дом на пермской эспланаде откроется 1 декабря и будет работать до 31 марта 2019 года. Новшеством этого года станут три бесплатные карусели: их расположат у памятника Героям фронта и тыла, в театральном сквере и у отеля «Урал» напротив ЦУМа.

Кроме того, в Пермской филармонии состоится Рождественский фестиваль, который продлится до 8 января. В преддверии Нового 2019 года Пермский театр оперы и балета покажет уже полюбившийся балет «Щелкунчик» в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко.

Вся программа новогодних мероприятий будет доступна на официальном сайте краевого министерства культуры, на портале «Управляем вместе» и сайте фестиваля «Пермский период. Новое время».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Забетонировали в стену». В Перми осужден лидер банды «черных риэлторов», заказавший убийство человека
В Перми на Западном обходе произошла серьезная авария
В Прикамье иномарка насмерть сбила троих пешеходов
Спонсором пермского футбольного клуба «Звезда» стала компания «Химпром»
Железнодорожники разрешили бесплатно провозить санки, лыжи и сноуборды в электричках Прикамья
Прощание с пермским профессором Георгием Чагиным состоится 16 ноября
Ночные поиски пропавшей в Березниках женщины не принесли результата
ВИЧ-инфицированный судимый пермяк изнасиловал знакомую
«Когда палка сломалась, взял в руки нож»: житель Прикамья забил до смерти своего отца
«Упал на металлический штырь». Пермячка подала в суд на кафе, где пострадал ее 2-летний сын
В Прикамье задержали мужчину, который до смерти избил жену
Избивал 6-летнюю дочку. В Краснокамске осудят 46-летнего горе-отца
Пьяная 16-летняя жительница Прикамья ударила ножом знакомого
«Я не знала, что фильм запрещен». В Перми пенсионерку осудили за выложенный в соцсетях фрагмент из фильма
«Задушили и выкинули тело на обочину». Пермские полицейские задержали подозреваемых в убийстве таксистки
Детские игровые площадки появятся на вокзалах Екатеринбург и Пермь-2
Часть средств, вырученных на новогодних ярмарках в Прикамье, пойдет на благотворительность
«Хотела уехать в Пермь с подругой». Пропавшую в Добрянке 14-летнюю девочку нашли полицейские и отвели домой
Пермский аэропорт выложил видео взлета самолета «Руслан»
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, избивший DJ Smash, требует с Тимати 500 тысяч рублей за оскорбления
В Пермском районе сгорел кирпичный дом, семья успела спастись
Пермяк обворовал салон красоты, пока его девушка отдыхала
Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными
«Боялся быть избитым гопниками». Двукратный олимпийский чемпион из Перми Максим Траньков признался, что в детстве подвергался травле
В Прикамье 57-летний бывший милиционер убил своего односельчанина
В Прикамье главный бухгалтер детского сада похитила более миллиона рублей
В Прикамье мужчина провалился под лед, катаясь на квадроцикле