Новогодний марафон в Прикамье стартует 28 декабря

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-15T06:42:16+03:00

В праздничных мероприятиях примут участие до 1,7 млн человек

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В Прикамье начали готовиться к празднованию Нового года. В этом году новогодний марафон стартует 28 декабря. В крае пройдет почти 2,3 тысячи мероприятий. Это больше, чем в прошлом году. Ожидается, что в новогодних мероприятиях примут участие 1,7 млн человек.

Кроме того, «Не сиди дома» разработаны специальные праздничные маршруты «Не сиди дома» в 7 территориях края.

- К 30 декабря запланировано обустройство и открытие 189 ледовых катков и 34 ледовых городков, - отметил министр культуры Вячеслав Торчинский. - Такого количества катков и ледовых городков в Пермском крае еще ни разу не организовывалось.

Фестивальный дом на пермской эспланаде откроется 1 декабря и будет работать до 31 марта 2019 года. Новшеством этого года станут три бесплатные карусели: их расположат у памятника Героям фронта и тыла, в театральном сквере и у отеля «Урал» напротив ЦУМа.

Кроме того, в Пермской филармонии состоится Рождественский фестиваль, который продлится до 8 января. В преддверии Нового 2019 года Пермский театр оперы и балета покажет уже полюбившийся балет «Щелкунчик» в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко.

Вся программа новогодних мероприятий будет доступна на официальном сайте краевого министерства культуры, на портале «Управляем вместе» и сайте фестиваля «Пермский период. Новое время».