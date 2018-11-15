2018-11-15T06:29:09+03:00
Общество

Железнодорожники разрешили бесплатно провозить санки, лыжи и сноуборды в электричках Прикамья

Акция продлится до 31 марта
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Начиная с 1 декабря сноубордисты и лыжники Пермского края смогут провозить спортивный инвентарь в электричках абсолютно бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба «Пермской пригородной компании».

- Зима - одно из лучших времен года, которое радует наши сердца незабываемыми впечатлениями, - отметили в пресс-службе. Зима - это кататься с горок, играть в снежки и лепить снеговиков во дворах.- Мы всегда рады видеть в салонах наших пригородных пассажирских электропоездов любителей зимнего спорта.

Бесплатно провозить зимний спортивный инвентарь и снаряжение можно будет во всех пригородных поездах. Для этого достаточно предъявить билет. Акция действует с 1 декабря по 31 марта.

Также в пресс-службе «Пермской пригородной компании» напомнили, что покататься на лыжах и сноубордах можно на горнолыжном комплексе «Жебреи», базах «Ельники», «Увал», «Иван-Гора» в Пермском районе, горнолыжном курорте «Такман» и комплексе «Огонек» в Чусовом, в горнолыжных центрах в Чусовом и Кунгуре.

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