2018-11-15T06:09:47+03:00
Общество

Прощание с пермским профессором Георгием Чагиным состоится 16 ноября

Траурная церемония начнется в 11 часов в главном корпусе Пермского университета
Константин КЯКИНЕН
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Прощание с профессором, лауреатом Строгановской премии Георгием Николаевичем Чагиным пройдет 16 ноября в главном корпусе Пермского университета. Начало траурной церемонии - в 11 часов.

Георгий Николаевич Чагин родился в 1944 году в деревне Бани в Чердынском районе и всю свою жизнь оставался верен родному краю. Закончив в 1967 году исторический факультет Пермского государственного университета, он стал директором Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина.

С 1974 года Георгий Николаевич работал в Пермском университете, с 1995 года возглавлял кафедру древней и новой истории России. С 1996 года он — доктор исторических наук, с 1997 года — профессор.

С 1975 года он руководил Камской этнографической экспедицией Пермского университета, проводил полевые исследования в Пермской, Свердловской областях, в Удмуртии, Республике Коми, Башкортостане,Татарстане.

В 2016 году стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности».

Профессор Чагин – автор 642 публикаций, в том числе 44 монографий, научно-популярных книг, учебных пособий по истории и этнографии Урала и сопредельных территорий. 12 работ опубликованы за рубежом: в Венгрии, Польше, Румынии, США, Финляндии, Швеции. Его статьи о Пермском крае включены в Большую Российскую энциклопедию. По его инициативе издана серия научно-популярных книг «По городам и весям Прикамья». В последние годы главным научным проектом Георгия Николаевича стала подготовка фундаментальной истории родной для него территории – «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт». В рамках этого проекта уже изданы два тома, еще три подготовлены к печати, один из которых посвящен устной истории жителей северного региона.

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