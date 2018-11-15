Ночные поиски пропавшей в Березниках женщины не принесли результата

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-15T06:00:13+03:00

39-летняя Юлия Петрова вышла погулять с собакой 14 ноября и не вернулась

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Поиски пропавшей в Березниках 39-летней Юлии Петровой продолжались до трех часов ночи. Волонтеры собрались накануне в 23.20 у подъезда дома по ул. Свердлова и прочесывали лес, где любила гулять Юлия. Но поиски результата не дали.

- На сегодня поиски завершены, все вышли из леса, - написали волонтеры поисково-спасательного отряда «Мой день» на своей страничке «ВКонтакте».

Напомним, 14 ноября Юлия рано утром вышла погулять с собакой, потом она должна была пойти на работу, но там не появилась. Коллеги позвонили ее родным.

Позже дома у Юлии родственники обнаружили записку, в которой она просит прощения. Ее сестра Ольга обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека.

Юлия, уходя из дома, была одета в темный пуховик, черные штаны и черную шапку.

Поиски продолжаться сегодня, 15 ноября. Телефон дежурного координатора 8-922-37-60-002