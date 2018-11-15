2018-11-15T06:00:13+03:00
Происшествия

Ночные поиски пропавшей в Березниках женщины не принесли результата

39-летняя Юлия Петрова вышла погулять с собакой 14 ноября и не вернулась
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Поиски пропавшей в Березниках 39-летней Юлии Петровой продолжались до трех часов ночи. Волонтеры собрались накануне в 23.20 у подъезда дома по ул. Свердлова и прочесывали лес, где любила гулять Юлия. Но поиски результата не дали.

- На сегодня поиски завершены, все вышли из леса, - написали волонтеры поисково-спасательного отряда «Мой день» на своей страничке «ВКонтакте».

Напомним, 14 ноября Юлия рано утром вышла погулять с собакой, потом она должна была пойти на работу, но там не появилась. Коллеги позвонили ее родным.

Позже дома у Юлии родственники обнаружили записку, в которой она просит прощения. Ее сестра Ольга обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека.

Юлия, уходя из дома, была одета в темный пуховик, черные штаны и черную шапку.

Поиски продолжаться сегодня, 15 ноября. Телефон дежурного координатора 8-922-37-60-002

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Забетонировали в стену». В Перми осужден лидер банды «черных риэлторов», заказавший убийство человека
В Перми на Западном обходе произошла серьезная авария
В Прикамье иномарка насмерть сбила троих пешеходов
Спонсором пермского футбольного клуба «Звезда» стала компания «Химпром»
Новогодний марафон в Прикамье стартует 28 декабря
Железнодорожники разрешили бесплатно провозить санки, лыжи и сноуборды в электричках Прикамья
Прощание с пермским профессором Георгием Чагиным состоится 16 ноября
ВИЧ-инфицированный судимый пермяк изнасиловал знакомую
«Когда палка сломалась, взял в руки нож»: житель Прикамья забил до смерти своего отца
«Упал на металлический штырь». Пермячка подала в суд на кафе, где пострадал ее 2-летний сын
В Прикамье задержали мужчину, который до смерти избил жену
Избивал 6-летнюю дочку. В Краснокамске осудят 46-летнего горе-отца
Пьяная 16-летняя жительница Прикамья ударила ножом знакомого
«Я не знала, что фильм запрещен». В Перми пенсионерку осудили за выложенный в соцсетях фрагмент из фильма
«Задушили и выкинули тело на обочину». Пермские полицейские задержали подозреваемых в убийстве таксистки
Детские игровые площадки появятся на вокзалах Екатеринбург и Пермь-2
Часть средств, вырученных на новогодних ярмарках в Прикамье, пойдет на благотворительность
«Хотела уехать в Пермь с подругой». Пропавшую в Добрянке 14-летнюю девочку нашли полицейские и отвели домой
Пермский аэропорт выложил видео взлета самолета «Руслан»
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, избивший DJ Smash, требует с Тимати 500 тысяч рублей за оскорбления
В Пермском районе сгорел кирпичный дом, семья успела спастись
Пермяк обворовал салон красоты, пока его девушка отдыхала
Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными
«Боялся быть избитым гопниками». Двукратный олимпийский чемпион из Перми Максим Траньков признался, что в детстве подвергался травле
В Прикамье 57-летний бывший милиционер убил своего односельчанина
В Прикамье главный бухгалтер детского сада похитила более миллиона рублей
В Прикамье мужчина провалился под лед, катаясь на квадроцикле