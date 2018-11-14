2018-11-14T18:47:32+03:00
Происшествия

ВИЧ-инфицированный судимый пермяк изнасиловал знакомую

Теперь женщина также может заболеть СПИД
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В Мотовилихе летом этого года 49-летний ранее судимый пермяк изнасиловал женщину в ее собственной квартире.

При этом насильник уже 16 лет находится на учете в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с диагнозом: ВИЧ-инфекция. Так что кроме сексуального насилия женщина подверглась опасности заражения ВИЧ-инфекцией.

- В ходе расследования уголовного дела следователь допросил многочисленных свидетелей, провел очные ставки и пять различных судебных экспертиз, в том числе биологическую и молекулярно-генетические, - рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений: изнасилование и заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. За первое из них ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, за второе - на срок до одного года.

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