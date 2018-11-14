2018-11-14T18:31:48+03:00
Происшествия

«Когда палка сломалась, взял в руки нож»: житель Прикамья забил до смерти своего отца

Уголовное дело направлено в суд
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В Чердынском районе в суд направлено уголовное дело по обвинению 32-летнего жителя поселка Керчевский в убийстве собственного отца.

По данным следствия, в ночь на 18 июля мужчина поссорился со своим 58-летним отцом.

- Во время ссоры он нанес отцу деревянной палкой, руками и ногами множественные удары по различным частям тела, - рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - Когда палка сломалась, он взял в руки кухонный нож и продолжил наносить удары по телу отца.

От полученных травм мужчина умер на месте. Его сына будут судить по статье 105 УК России «Убийство».

Ранее мы писали о том, что 38-летний житель Куединского района избил свою 33-летнюю супругу на почве личных неприязненных отношений. Женщина скончалась от полученных травм.

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