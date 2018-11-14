«Упал на металлический штырь». Пермячка подала в суд на кафе, где пострадал ее 2-летний сын

СЕГОДНЯ 18:18 2018-11-14T18:20:38+03:00

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Пермячка судится с кафе «Chicken», в котором ее 2-летний сын получил серьезную травму. Как сообщает пресс-служба Орджоникидзевского суда, в июле 2018 года истец отправилась с семьей в кафе. По словам девушки, ее 2-летний сын, играя в детской комнате, упал на металлический штырь, торчащий из пола.

- Рана оказалась глубокой, было много крови, - рассказали в пресс-службе. - Ребенку была оказана медицинская помощь, наложено три шва, рекомендовано прохождение МРТ головного мозга. В результате случившегося истец испытала сильный стресс, сын плакал, был испуган. Последствием травмы были постоянные перевязки, прием болеутоляющих лекарств, что сын в силу возраста переносил нелегко.

Также истец заявила, что из-за рекомендованного лечения семья не смогла съездить на море, и это лишило детей возможности оздоровления. Девушка считает, что ее сын получил травму из-за нарушений техники безопасности игровой комнаты.

- Считает, что действиями ответчика ей причинен моральный вред, который истец оценивает в 200 000 рублей, - добавили в пресс-службе. -Предварительное судебное заседание назначено на 28 ноября 2018 года в 14 часов 30 минут.