Пьяная 16-летняя жительница Прикамья ударила ножом знакомого
В Прикамье осудили 16-летнюю жительницу Добрянского района. 18 мая этого года девушка распивала алкоголь со своими друзьями в одной из квартир поселка Полазна. В квартиру пришел 31-летний мужчина.
- Испытывая к пришедшему личную неприязнь, девушка умышленно нанесла ему удар ножом в область живота, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Пострадавшего отправили в больницу, а в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, с применением предметов используемых в качестве оружия». Суд вынес ей приговор - 1 год лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Ранее мы рассказывали о том, что в Перми с поезда сняли пьяного дебошира. Он распивал алкоголь, курил и матерился прямо в вагоне, чем мешал другим пассажирам. Теперь ему придется заплатить штраф.