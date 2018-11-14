2018-11-14T16:47:42+03:00
Происшествия

Пьяная 16-летняя жительница Прикамья ударила ножом знакомого

Теперь ей предстоит год провести в воспитательной колонии
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Прикамье осудили 16-летнюю жительницу Добрянского района. 18 мая этого года девушка распивала алкоголь со своими друзьями в одной из квартир поселка Полазна. В квартиру пришел 31-летний мужчина.

- Испытывая к пришедшему личную неприязнь, девушка умышленно нанесла ему удар ножом в область живота, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Пострадавшего отправили в больницу, а в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, с применением предметов используемых в качестве оружия». Суд вынес ей приговор - 1 год лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми с поезда сняли пьяного дебошира. Он распивал алкоголь, курил и матерился прямо в вагоне, чем мешал другим пассажирам. Теперь ему придется заплатить штраф.

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