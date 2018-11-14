2018-11-14T16:50:56+03:00
Общество

«Я не знала, что фильм запрещен». В Перми пенсионерку осудили за выложенный в соцсетях фрагмент из фильма

В суд ее привезли в машине с решетками
Андрей МАТЛИН
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Суд оказался неумолим.Суд оказался неумолим.
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- Когда я приехала после суда домой, то первым делом вычистила со своей страницы ВКонтакте все видеозаписи - и о пермских деревянных богах, и фрагменты фильмов пермских режиссеров, - рассказывает сейчас Татьяна Ладолей. - Единственный видеофайл, на который рука не поднялась - запись концерта Адриано Челентано,

Пермскую пенсионерку судили по статье об экстремизме, за то, что она разместила на своей странице ВКонтакте в разделе «Видеозаписи» запрещенный фильм.

- Меня он заинтересовал как филолога, - говорит Татьяна, которая в свое время работала журналисткой. - Я посмотрела его два года назад, а оказалось, что в 2013 году суд в Уфе признал его экстремистским.

30 октября Татьяне позвонил участковый и попросил подъехать в отдел полиции Кировского района.

- Меня попросили - я приехала, хоть и удивилась такой просьбе, - рассказала Татьяна. – А в полиции мне сказали, что я арестована. Наручники мне не надевали, к батарее не приковывали, но эстетического удовольствия я не испытала. Затем меня посадили в «буханку» с решетками и вместе с каким-то пьяным гражданином и двумя конвойными повезли в суд.

В тот же день судья Кировского района присудил ей штраф в тысячу рублей.

- Дело мне дали перефотографировать только после суда, - говорит Татьяна. - На суде я заявила, что не знала, что фильм содержится в реестре запрещенных, но этот аргумент не был принят. Опротестовывать судебное решение я не буду - судя по всему, формально я, действительно, нарушила закон. Но вряд ли стану даже после этого суда просматривать реестр запрещенных материалов.

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