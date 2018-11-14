«Задушили и выкинули тело на обочину». Пермские полицейские задержали подозреваемых в убийстве таксистки

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-14T16:36:45+03:00

Один из них уже успел сбежать в Екатеринбург

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5 ноября у леса на территории Мотовилихинского района нашли тело 44-летней пермячки с травмами криминального характера. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, женщина занималась частным извозом.

- Подозреваемые, находясь в автомобиле таксистки, задушили ее, похитили мобильный телефон, выкинули тело на обочину дороги, а затем угнали машину, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Благодаря грамотно спланированной работе следователя и полицейских подозреваемые в убийстве установлены и задержаны. Одного из них разыскали на территории города Екатеринбург.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемых в убийстве заключили под стражу, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Все обстоятельства преступления выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали о том, что пропавшую 10 сентября 54-летнюю жительницу Губахи убил бывший муж.