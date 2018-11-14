2018-11-14T16:16:05+03:00
Общество

Детские игровые площадки появятся на вокзалах Екатеринбург и Пермь-2

В Перми игровая зона будет установлена на 1 этаже вокзала
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На вокзалах Екатеринбург и Пермь-2 Свердловской железной дороги завершаются работы по установке игровых зон для маленьких пассажиров. Игровые площадки, где дети смогут интересно и комфортно провести время в ожидании поезда, соответствуют всем законодательным нормам и требованиям и выполнены из экологически чистых материалов.

При выборе мест установки игровых зон учитывались такие критерии как отсутствие сквозняков в помещении, возможность обзора с кресел зала ожидания, наличие видеонаблюдения. Так, в Екатеринбурге детская площадка находится в зале ожидания №4 на 2 этаже, который предназначен для пассажиров с детьми. На вокзале Пермь-2 игровая зона будет установлена в зале на 1 этаже.

До конца текущего года детскими игровыми площадками будут оборудованы в общей сложности 46 вокзальных комплексов ОАО «РЖД» в столицах субъектов РФ с высоким пассажиропотоком. Таким вокзалам будет присвоен лейбл «Kids Friendly» («Рады детям»). Соответствующая пиктограмма будет информировать посетителей вокзальных комплексов о наличии специализированной бесплатной услуги для детей.

На сегодняшний день детские игровые площадки уже установлены на 7 крупнейших вокзалах Москвы: Казанском, Белорусском, Ленинградском, Ярославском, Курском, Киевском и Павелецком (2 площадки). Ведутся работы по установке игрового оборудования на вокзалах Черноморского побережья России (Ростов-Главный, Адлер, Сочи, Олимпийский Парк, Краснодар-1, Анапа, Минеральные Воды) и Санкт-Петербурга (Московский, Ладожский, Витебский).

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