2018-11-14T15:49:57+03:00
Общество

Часть средств, вырученных на новогодних ярмарках в Прикамье, пойдет на благотворительность

Вырученные средства направят на поддержку людей с ОВЗ
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Сегодня, 14 ноября, на заседании Правительства Пермского края обсудили вопрос проведения ярмарочных мероприятий в декабре и в новогодние каникулы. Новшеством этого года станет их благотворительная составляющая.

По поручению губернатора на площадках будет предусмотрены места для организаций, осуществляющих деятельность в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На них общественники смогут реализовывать продукцию, произведенную их подопечными. Вырученные средства смогут быть направлены на поддержку людей с ОВЗ. Кроме того, региональный Минпром рассмотрит возможность направления части выручки арендаторов, которым площадка на ярмарках предоставляется бесплатно, в благотворительные фонды региона.

В декабре ярмарки будут организованы в территориях региона, в том числе на 5 пермских площадках. С адресами их размещения можно ознакомиться на сайте «Управляем вместе».

Губернатор Прикамья Максим Решетников обозначил, что формат ярмарок продолжает набирать популярность среди жителей региона. «Осенние месяцы в очередной раз подтвердили, что формат ярмарок востребован, что формат нужно расширять. Спрос здесь существенно выше предложения. Нам важно, чтобы в канун Нового года эта работа также была организована. Люди должны иметь возможность купить продукты, сувенирную продукцию, горячий чай – это всегда востребовано», – отметил губернатор.

По словам заместителя председателя Правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, за последние три года отмечается положительная динамика в развитии ярмарочной торговли. В канун Нового года праздничные ярмарки пройдут во всех территориях Пермского края. На них жители смогут приобрести не только продукты, но и елочные игрушки и живые ели.

«В городе Перми ярмарки начнут работать с 14 декабря на 5 площадках: в Кировском, Индустриальном и Мотовилихинском районах, а также с конца декабря — у здания Пермского академического Театр-Театр. Кроме того, в разных районах города будет организовано 22 елочных базара», – пояснил зампред. Ярмарки будут проходить каждую неделю по пятницам и субботам с 10 до 20 часов. По словам Алексея Чибисова, выбранные площадки обладают хорошей проходимостью и пользуются популярностью у населения. На каждой площадке предусмотрено не менее 15 торговых мест для производителей.

В декабре 2018 года в крупнейших городах и муниципальных образованиях Пермского края также запланировано проведение предновогодних ярмарок. Участниками ярмарки станут местные фермеры, производители продуктов питания, сувенирной и елочной продукции, а также предприятия общественного питания. Участие в ярмарках пермских производителей осуществляется на безвозмездной основе.

Информация о ярмарках будет размещена на портале Правительства Пермского края, сайте Министерства промышленности, предпринимательства и торговли, а также в социальных сетях.

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