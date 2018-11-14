2018-11-14T15:50:24+03:00
Происшествия

«Хотела уехать в Пермь с подругой». Пропавшую в Добрянке 14-летнюю девочку нашли полицейские и отвели домой

О том, что подростки собираются сбежать, мамы узнали от знакомого мальчика
Константин КЯКИНЕН
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Благополучно завершилась история с пропавшей в Добрянке 14-летней девочкой. Виолетта Ш. жива и здорова. Полицейские ее нашли и доставили домой.

- Позвонил мальчик и сообщил, что они в 16 часов собрались у торгового центра «Подсолнухи» у нас в Добрянке и собираются уехать в Пермь, - рассказала мама Виолетты Софья. - Им нужен был телефон, чтобы связаться с кем-то по соцсетям. Мы с мамой второй девочки не успевали их перехватить и сообщили в полицию. Они задержали их буквально за пару минут до отъезда.

Напомним, что девочка сбежала из дома 13 ноября. Она ушла в школу рано утром и не вернулась. Девочка гуляла с друзьями, ее часто видели в магазинах и торговых центрах, но домой не шла. Мама говорила, что Виолетта не хотела учиться, поэтому и сбежала из дома.

Ранее мы писали, что в Пермском крае подростки ограбили аптеку.

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