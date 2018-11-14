2018-11-14T14:52:36+03:00
Общество

Пермский аэропорт выложил видео взлета самолета «Руслан»

Ан-124 прилетал в Пермь с грузом для «Сибур-Химпрома»
Константин КЯКИНЕН
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фото: "Сибур-Химпром"фото: "Сибур-Химпром"
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Пресс-служба пермского аэропорта выложила на официальной страничке «Вконтакте» взлет самого большого грузового самолета «Руслан».

Ан-124 прилетел в Пермь 13 ноября примерно в 23.40. Он выполнял коммерческий грузовой рейс из Нью-Йорка. Перелет составил примерно 10 часов. «Руслан» долетел до Перми без единой остановки и дозаправки.

Самолет доставил высокотехнологичное оборудование - фильтры для нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ) для «Сибур-Химпрома». Такое же оборудование стоит на заводе лицензиара - корейской компании Aekyung. Вес груза, доставленного в Пермь через полпланеты, из США - 25 тонн. Габариты тоже внушительные: глубина - почти 8 м, высота - 3 м, ширина – 2,6 м

Самолет является самым большим транспортным воздушным судном, выпускаемым серийно. Этот самолет не имеет аналогов в мире по габаритам и полезной нагрузке. Ан-124 поставил 21 мировой рекорд, в том числе по грузоподъемности и дальности полета.

Вылет самолета АН-124 "Руслан" из Перми.видео: Международный аэропорт "Пермь"

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