2018-11-14T14:35:53+03:00
Общество

Пермский экс-депутат Александр Телепнев, избивший DJ Smash, требует с Тимати 500 тысяч рублей за оскорбления

Мещанский районный суд Москвы принял иск к рассмотрению
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Экс-депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Телепнев требует с Тимати полмиллиона за оскорбления в Instagram.

- Иск к Юнусову (Тимати) был подан еще летом, но в нем были выявлены недостатки, - рассказала нам пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина. - Сейчас все недочеты устранены, иск принят в работу. Телепнев требует удаления постов в Instagram и компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

В иске Телепнев указал, что 12 и 17 февраля Тимати у себя в аккаунте Instagram разместил высказывание, которое экс-депутат посчитал оскорбительным, порочащим честь и достоинство.

После того, как DJ Smash рассказал об избиении в клубе «Дом культуры» в Перми, рэпер вступился за пермского музыканта. и написал эмоциональное сообщение в своем аккаунте. И удалять пост он не собирается.

Напомним, что ранее Ленинский суд Перми приговорил Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам колонии-поселения.

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