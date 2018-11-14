В Пермском районе сгорел кирпичный дом, семья успела спастись

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-14T14:04:28+03:00

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14 ноября в 2.24 ночи пожарные получили сообщение о пожаре в частном доме на ул. Полевой в деревне Крохово Савинского сельского поселения Пермского района. Семья собственника успела эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных.

Дело в том, что на первом этаже двухэтажного дома располагался магазин, а наверху - жилые комнаты. Хозяин дома во сне услышал шум. Он выглянул в окно и увидел, что снаружи горит дом. Он разбудил свою семью и они покинули здание.

- Прибывшие пожарные не допустили распространения огня на соседний дом, - рассказали в краевом управлении МЧС. - На пожар выезжали 40 человек личного состава, 11 единиц техники. Площадь устанавливается. Пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Проверка по факту пожара продолжается.