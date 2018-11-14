Пермяк обворовал салон красоты, пока его девушка отдыхала

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-14T13:51:59+03:00

Работница салона оставила ключи дома, чем и воспользовался ее молодой человек

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У 23-летнего пермяка девушка работала в салоне красоты. Молодой человек часто приходил к ней на работу и знал, где хранятся деньги.

Однажды девушка уехала отдыхать, а ключи от салона оставила дома. Молодой человек решил воспользоваться удобным случаем и ограбил его. Из кассы он взял 31 тысячу рублей и спокойно покинул помещение.

Стражам порядка не составило большого труда выяснить, кто проник в салон красоты. Они задержали молодого человека. Большую часть денег он даже не успел потратить, и выручку вернули законному владельцу, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Мужчину осудили на 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Тем временем, пермяк осужден за продажу отцовских медалей. За шесть наград 59-летний мужчина попросил всего 1400 рублей.