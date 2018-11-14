Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-14T12:09:29+03:00

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В этом году в Пермском крае будет организовано рекордное количество катков и хоккейных «коробок». Большинство из них будут бесплатными для посещения, — заявил сегодня, 14 ноября, на заседании Правительства губернатор Пермского края Максим Решетников.

По словам главы региона, бесплатный доступ будет организован и на платных площадках – не менее 6 часов в неделю, здесь жители региона также смогут бесплатно выйти на лед.

«Катание на коньках традиционно пользуется высокой популярностью у жителей края и остается одним из любимых времяпрепровождений зимой – и для детей, и молодежи, и взрослых. В этом году в крае будут работать почти 190 катков и хоккейных «коробок», треть из них – на территории Перми, — отметил Максим Решетников. — Большинство катков в крае будут работать бесплатно. Важно, что даже на платных площадках будут предусмотрены временные слоты, когда их можно будет посетить бесплатно».

Напомним, вопрос о доступности катков был озвучен студентами пермских вузов на встрече c полномочным представителем Президента России в ПФО и губернатором Пермского края в январе.

Как отметил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, самыми крупными и массовыми катками региона являются стадион «Юность» и эспланада Перми. При соответствии температурного режима они будут функционировать уже с 29 декабря.

«Сейчас для массового катания доступны дворец спорта «Орлёнок»: еженедельно по воскресеньям. В спорткомплексе имени Сухарева лед открыт в среду и воскресенье. Массовое катание на крытых ледовых площадках будет организовано в Краснокамске, Александровске, Чайковском, Губахе, Красновишерске и Березниках», — подчеркнул министр.

Стоимость доступа на частные катки на открытых катках варьируется

от 30 до 100 рублей. На крытых — от 100 до 300 рублей. На всех открытых катках выход на лёд для детей до 7 лет бесплатный. Взять коньки в прокат можно будет на 90 площадках.

Кроме этого, в регионе планируется проведение праздничных мероприятий в новогоднее время: мастер-классы, показательные выступления фигуристов, проведение соревнований «Золотая шайба» и многое другое.

Директор детско-юношеского центра «Фаворит» Роман Азманов рассказал об опыте проведения бесплатного катания для жителей региона. Работа была организована на 7 площадках краевой столицы. В прошлом году посещаемость катков увеличилась в 3 раза. В этом году на всех площадках центра предусмотрены бесплатные мастер-классы с тренерами по фигурному катанию.

Более подробную информацию о режиме работы, событиях и стоимости услуг конкретного катка жители Пермского края могут узнать на портале «Управляем вместе» и портале фестиваля «Пермский период. Новое время».