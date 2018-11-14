2018-11-14T13:22:12+03:00
Общество

«Боялся быть избитым гопниками». Двукратный олимпийский чемпион из Перми Максим Траньков признался, что в детстве подвергался травле

Знаменитый фигурист откровенно рассказал о жизни в Перми в 90-е годы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков вместе со своей партнершей Татьяной Волосожар выпустил автобиографию «Две стороны одной медали». Знаменитый фигурист откровенно рассказал, как ему нелегко жилось в родной Перми в 90-е годы.

«Это было дико-дико стыдно — все эти блестящие костюмы, все эти вещи, которые я вынужден был на себя напяливать, - вспоминает Максим. - А еще и Пермь! Ну, представьте себе, вот тебя гопники останавливают: «Ты что, спортсмен? И что, за спорт?» — смотрят так, прищурившись, и плюют с оттяжечкой. Сказать «фигурное катание» — это 100-процентный вариант быть избитым»

По словам Максима Транькова, он выработал универсальный ответ - коньки. Ведь с коньками можно ходить на хоккей, а это уже считалось круто.

«Каждый раз проносило, хорошо, что у пермских гопников не хватало мозгов спросить, какие именно коньки», - пишет Траньков.

Также фигурист признался, что в юности подвергался травле. Его одежду смывали в унитаз, и приходилось в одном костюме идти домов в -30, а также пытались отрезать ему палец коньком, сообщает портал «ВКурсе».

Напомним, что Траньков в паре с Татьяной Волосожар стали двукратными олимпийскими чемпионами Сочинской Олимпиады. Сейчас он тренирует Евгению Тарасову и Владимира Морозова, выступающих в парном катании.

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