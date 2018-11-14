2018-11-14T11:04:02+03:00
Происшествия

В Прикамье главный бухгалтер детского сада похитила более миллиона рублей

Она необоснованно начисляла себе заработную плату
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кудымкаре состоялся суд над бывшим главным бухгалтером детского дошкольного учреждения. 39-летняя женщина похитила свыше миллиона рублей. Руководитель детского учреждения незаконно начисляла себе необоснованно завышенную заработную плату.

- Факт хищения был выявлен сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Женщина была признана виновной в присвоении и растрате в особо крупном размере.

Суд приговорил уже экс-бухгалтера к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Также женщина лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и финансовых полномочий сроком на 2 года. Кроме того, бывший руководитель детского сада обязана возместить причиненный материальный ущерб.

Однако суд отсрочил отбывание наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными
«Боялся быть избитым гопниками». Двукратный олимпийский чемпион из Перми Максим Траньков признался, что в детстве подвергался травле
В Прикамье 57-летний бывший милиционер убил своего односельчанина
В Прикамье мужчина провалился под лед, катаясь на квадроцикле
Авиакомпания AZUR air получила допуск на авиарейсы из Перми в Китай и ОАЭ
«Заступился за брата». Пермяк избил битой соседа и отправился в колонию
В Пермь из Нью-Йорка прилетел самый большой грузовой самолет в мире
В Перми откроется 37 бесплатных катков
В Прикамье за три года планируется инвестировать 12,7 млрд рублей в муниципальные дороги
«Ушла в школу и не вернулась». В Прикамье ищут 14-летнюю девочку
Житель Прикамья избил своего знакомого и выкинул на улицу умирать
Пермяк осужден за продажу отцовских медалей
Финансовая помощь муниципалитетам вырастет в 1,5 раза за три года
В Свердловской области нашли тело рыбака из Перми, пропавшего в середине сентября
Минстрой попробует договориться с залоговым кредитором 22-этажного долгостроя в центре Перми
Пермское УФАС выявило сговор на торгах, на которых пермские чиновники арендовали машину с водителем за 2,5 миллиона рублей
В Перми экскаватором раздавили 2 тысячи игровых автоматов и покерных столов
В Пермском крае подростки ограбили аптеку
В Пермском крае взлетели цены на сахар и курицу
В Березниках дознаватель признана виновной в служебном подлоге
В Прикамье супружеская пара сумела спастись во время пожара
В Прикамье вахтовик изнасиловал местную жительницу
Пермский краеведческий музей дарит подарки по «счастливым билетам»в свой день рождения
Пермяка, подозреваемого в убийстве, задержали с наркотиками на станции в Екатеринбурге