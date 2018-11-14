В Прикамье главный бухгалтер детского сада похитила более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-14T11:04:02+03:00

Она необоснованно начисляла себе заработную плату

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В Кудымкаре состоялся суд над бывшим главным бухгалтером детского дошкольного учреждения. 39-летняя женщина похитила свыше миллиона рублей. Руководитель детского учреждения незаконно начисляла себе необоснованно завышенную заработную плату.

- Факт хищения был выявлен сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Женщина была признана виновной в присвоении и растрате в особо крупном размере.

Суд приговорил уже экс-бухгалтера к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Также женщина лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и финансовых полномочий сроком на 2 года. Кроме того, бывший руководитель детского сада обязана возместить причиненный материальный ущерб.

Однако суд отсрочил отбывание наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.