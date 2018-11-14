2018-11-14T12:07:20+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина провалился под лед, катаясь на квадроцикле

Он погиб, его тело вытащили на берег
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Несчастный случай произошел на берегу Камы в районе поселка Нижний Лух Добрянского района.

- Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что видели, как мужчина катается на квадроцикле, сообщили в краевом управлении МЧС. - В какой-то момент он провалился под лед. Тело погибшего мужчины извлекли из воды и вытащили на берег.

Личность погибшего установлена. Мужчине было около 50 лет. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

Тем временем, в Свердловской области нашли тело рыбака из Перми, пропавшего в середине сентября. 41-летний Владислав М. в сентябре отправился с двумя приятелями порыбачить в соседнюю Свердловскую область. Но два друга вернулись домой в Пермь без Владислава. Позже они признались его жене, что 16 сентября он пропал. Пропавшего долго и безуспешно искала полиция, волонтеры и военные. Нашли его тело водолазы.

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