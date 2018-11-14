«Заступился за брата». Пермяк избил битой соседа и отправился в колонию

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-14T09:33:34+03:00

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В феврале в Перми во дворе дома по ул. Снайперов в Индустриальном районе краевой столицы молодой человек ночью избил соседа битой. Таким образом 22-летний пермяк решил наказать обидчика брата.

- Причиненные потерпевшему травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Тем временем, житель Прикамья избил своего знакомого и выкинул на улицу умирать. 6 ноября в Кунгуре на улице Свердлова прохожие обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Они сразу сообщили в полицию. По подозрению в причинении смертельных травм задержан 34-летний житель Кунгура. Сейчас по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.