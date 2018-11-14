2018-11-14T09:22:00+03:00
Общество

В Пермь из Нью-Йорка прилетел самый большой грузовой самолет в мире

Ан-124 «Руслан» выполнял коммерческий грузовой рейс для «Сибур-Химпрома»
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба "Сибур-Химпром"фото: пресс-служба "Сибур-Химпром"
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13 ноября примерно в 23.40 в пермском аэропорту приземлился самый большой самолет в мире АН-124 «Руслан». Он выполнял коммерческий грузовой рейс из Нью-Йорка.

В пресс-службе «Сибур-Химпрома» отметили, что самолет доставил высокотехнологичное оборудование - фильтры для нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ). Такое же оборудование стоит на заводе лицензиара - корейской компании Aekyung. Вес груза, доставленного в Пермь через полпланеты, из США - 25 тонн. Габариты тоже внушительные: глубина - почти 8 м, высота - 3 м, ширина – 2,6 м

Перелет составит примерно 10 часов. В пресс-службе аэропорта нам сказали, что борт еще находится в Перми. но в ближайшее время должен вылететь. Пункт назначения неизвестен.

Самолет является самым большим транспортным воздушным судном, выпускаемым серийно. Этот самолет не имеет аналогов в мире по габаритам и полезной нагрузке. Ан-124 поставил 21 мировой рекорд, среди которых лучшие результаты по грузоподъемности и дальности полета.

В Ан-124 два грузовых люка. Также «Руслан» имеет уникальное многостоечное шасси, состоящее из 24 колес. Это позволяет машине, несмотря на ее огромные размеры, использовать грунтовые взлетно-посадочные полосы. Шасси снабжено системой поворота стоек и системой проседания. Пол грузового отсека выполнен из титана и выдерживает значительные нагрузки.

Отметим, что самолет должен был прилететь 12 ноября, но затем сроки были перенесены.

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