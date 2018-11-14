В Перми откроется 37 бесплатных катков

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-14T10:38:39+03:00

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В Перми на заседании краевого правительства рассказали о том, как идет подготовка к празднованию Нового года. 28 ноября в Пермь приедет Российский Дед Мороз из Великого Устюга. В этот же день зажгут огни на главной новогодней елке Прикамья. А с 1 декабря Пермь и другие города края начнут оформлять к новогодним праздникам. К этому времени на городских площадях установят новогодние елки, а также начнут открываться ледовые катки и предновогодние ярмарки.

- Всего в Пермском крае откроется 189 ледовых катков, 127 из них будут работать бесплатно, на остальных будет обеспечен бесплатный доступ не менее 6 часов в неделю, - сообщили в краевом правительстве. - Самыми крупными в Перми будут катки на эспланаде и у стадиона "Юность". Они должны открыться с 29 декабря. Также с 14 декабря в Перми откроются 4 предновогодних ярмарки, которые будут работать по пятницам и субботам, с 10 до 20 часов. Их адреса сообщат позже.

- В Перми в новогодние праздники будут работать 66 ледовых катков, из них 37 - бесплатно, а для детей до 7 лет в этом году сделают бесплатным вход на все катки, - пообещала начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова. - На эспланаде будет "круговой" каток - ледовая дорожка протянется вокруг монумента героям войны и тыла. Каток будет работать круглосуточно, вдоль дорожки поставим скамейки и разместим пункты обогрева, где можно будет попить горячего чая.

С 28 декабря в Ледовом городке возле Театра-Театра начнутся ярмарочные мероприятия, которые пройдут вплоть до окончания новогодних каникул.