«Ушла в школу и не вернулась». В Прикамье ищут 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:19 2018-11-14T07:34:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Добрянке второй день ищут пропавшую девочку. 14-летняя Виолетта Шилкова ушла вчера, 13 ноября, в школу в 7.25 и до сих пор не вернулась. Накануне ее видели в центре города, она гуляла с друзьями. Дома она так и не появилась.

- Сегодня ее видели в алкогольном магазине, - рассказала нам мама девочки. - Она была там вместе с подружкой, Ксюшей. Сейчас мы вместе с мамой Ксюши ищем ее по всему городу.

Мама сказала, что Виолетта ушла из дома, потому что не хочет учиться. Сегодня она опять прогуляла школу. Полиция проверяет информацию о пропавшей девочке.

Была одета в серый плащ, черные легенцы Adidas, темно-синие кроссовки.

Мама девочки просит всех, кто видел девочку, в полицию или по телефону 8-992-206-93-42 (Софья Сергеевна).

Накануне мы сообщали, что в Перми эвакуировали учащихся школы № 120. Сотрудники учреждения почувствовали запах горелой проводки.