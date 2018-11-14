Пермяк осужден за продажу отцовских медалей

СЕГОДНЯ 06:08 2018-11-14T07:01:57+03:00

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В мае на железнодорожной станции Пермь-II при попытке продажи государственных наград был задержан 59-летний пермяк. За 1400 рублей мужчина продал шесть медалей.

Сразу после сделки пермяк был доставлен в служебное помещение транспортной полиции, а медали изъяты и направлены на геральдическую экспертизу. Все награды оказались подлинными. Среди них - юбилейные, которые вручались лицам, принимавшим участие в военных действиях 1941-1945 годов, а также медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «50 лет Вооруженных сил СССР».

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что изъятые почетные награды достались в 2013 году мужчине после смерти отца по наследству, - сообщил начальник отделения дознания Пермского линейного отдела МВД России на транспорте Павел Чадов. - Награды он хранил у себя дома. Спустя пять лет он решил продать медали, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за сбыт государственных наград.

Мировой суд Дзержинского района Перми признал мужчину виновным в покушении на сбыт государственных наград СССР. Мужчине, назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.