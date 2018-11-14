2018-11-14T06:21:23+03:00
Политика

Финансовая помощь муниципалитетам вырастет в 1,5 раза за три года

Краевые власти возьмут на себя дефициты местных бюджетов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. С докладом выступила министр финансов Елена Чугарина. По ее словам, сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Пермского края во многом зависит от формирования единых подходов органов власти всех уровней по направлениям реализации бюджетной политики.

По сравнению с 2016 годом в 2019 году финансовая помощь муниципалитетам из краевого бюджета вырастет в 1,5 раза — с 12,8 млрд руб. до 18,5 млрд руб. Кроме того, Чугарина отметила, что краевые власти «берут на себя» дефициты местных бюджетов.

Также члены Совета рассмотрели вопрос о развитии туризма в Прикамье. Председатель Земского собрания Кунгурского района Сергей Крохалев, отмечая развитие туристического потенциала в Прикамье, акцентировал внимание на агротуризм: «В нашем регионе есть все для развития агротуризма, прекрасная природа, реки и водные ресурсы, фермерские хозяйства, возможность привлечения сельских жителей. Очень важно сейчас создать туристическую инфраструктуру для развития этого направления».

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