Пермское УФАС выявило сговор на торгах, на которых пермские чиновники арендовали машину с водителем за 2,5 миллиона рублей
Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю возбудили дело в отношении двух компаний - ООО «Магистраль» и ИП Кенин. В их действиях они обнаружили признаки сговора на торгах.
Эти компании подали заявки на торги, объявленные краевой инспекцией государственного технического надзора. Эта организация искала фирму, которая предоставит им автомобиль с водителем на полтора года.
Начальная цена контракта была определена в 1,5 миллиона рублей, а максимальная – в 2,5 миллиона.
Одна из двух фирм указала в заявке максимальную цену, а вторая – чуть поменьше – и выиграла аукцион.
Однако антимонопольщики обратили внимание на то, что обе заявки были поданы с компьютера, имеющего один и тот же IP-адрес. Причем, с разницей всего в несколько минут.
– Было принято решение о возбуждении дела, - сообщила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Алла Лебедева краевого УФАС. - Если сговор на аукционе подтвердится, сторонам грозит административная ответственность в размере от одной десятой от стоимости торгов.