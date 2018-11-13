Пермское УФАС выявило сговор на торгах, на которых пермские чиновники арендовали машину с водителем за 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-13T18:16:37+03:00

Договор это хорошо, а сговор - плохо.

Заявки конкурентов были поданы с одного и того же компьютера

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Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю возбудили дело в отношении двух компаний - ООО «Магистраль» и ИП Кенин. В их действиях они обнаружили признаки сговора на торгах.

Эти компании подали заявки на торги, объявленные краевой инспекцией государственного технического надзора. Эта организация искала фирму, которая предоставит им автомобиль с водителем на полтора года.

Начальная цена контракта была определена в 1,5 миллиона рублей, а максимальная – в 2,5 миллиона.

Одна из двух фирм указала в заявке максимальную цену, а вторая – чуть поменьше – и выиграла аукцион.

Однако антимонопольщики обратили внимание на то, что обе заявки были поданы с компьютера, имеющего один и тот же IP-адрес. Причем, с разницей всего в несколько минут.

– Было принято решение о возбуждении дела, - сообщила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Алла Лебедева краевого УФАС. - Если сговор на аукционе подтвердится, сторонам грозит административная ответственность в размере от одной десятой от стоимости торгов.