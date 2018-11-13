2018-11-13T16:44:41+03:00
Общество

В Перми экскаватором раздавили 2 тысячи игровых автоматов и покерных столов

Их уничтожили на полигоне Росимущества [видео]
Андрей МАТЛИН
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Игорный хлам раздавили экскаватором. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Игорный хлам раздавили экскаватором. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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Сотни «одноруких бандитов», столов для игры в покер, компьютеров, с помощью которых выманивали деньги у не в меру азартных пермяков грудами металлического хлама лежат сваленными на полигоне. И вот к ним подъезжает экскаватор и начинает ковшом безжалостно давить бесполезный металлолом.

Так выглядела операция по уничтожению незаконного игрового оборудования, которую провели в краевом центре.

- Уничтожены тысяча девятьсот шесть игровых автоматов, покерных столов, компьютеров, все они раньше использовались для проведения азартных игр, - отчитались в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Их изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий и при расследовании уголовных дел. И вывезли на полигон Росимущества.

Всего за два года сотрудники полиции выявили 133 факта организации незаконного игорного бизнеса, пресекли деятельность двух преступных групп. С начала этого года изъято и уничтожено почти две тысячи единиц игрового оборудования, которое и было уничтожено.

Уничтожение игровых автоматов в Перми. Видео: ГУ МВД по Пермскому краю.

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