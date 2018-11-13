2018-11-13T15:32:42+03:00
Происшествия

В Пермском крае подростки ограбили аптеку

Они украли из помещения ящик с деньгами
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники полиции раскрыли кражу из аптеки в краевом центре. Заведующая пришла в аптеку утром и обнаружила пропажу ящика с деньгами. В нем было более 5 тысяч рублей. Она обратилась в полицию Ленинского района.

Следователи выяснили, что в аптеку проникли два подростка из села Елово. Они отжали створку окна и влезли внутрь.

- Стражи порядка задержали предполагаемых виновников, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Установлено, что один из несовершеннолетних уже был ранее судим за аналогичное преступление.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на железнодорожной станции сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из линейного отдела задержали 22-летнего пермяка, подозреваемого в убийстве. 5 ноября в лесном массиве на территории Мотовилихинского района Перми обнаружен труп 44-летней женщины. К раскрытию особо тяжкого преступления подключились лучшие сыщики. Личность предполагаемого убийцы была установлена.

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