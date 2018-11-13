В Пермском крае взлетели цены на сахар и курицу

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-13T14:41:54+03:00

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Пермьстат опубликовал индекс потребительских цен. С декабря 2017 года заметно выросли цены на сахар (20,82%), охлажденную и мороженную курицу (16,61%) и капусту (7,63%).

Наоборот, с прошлого года снизилась стоимость яблок (-9,92%), гречневой крупы (-16,63%) и картофеля (-24,73%).

В целом уровень цен на продовольственные товары остался практически неизменным с прошлого года (99,96%).

За месяц с сентября по октябрь выросли цены на яйца (6,63%), молоко пастеризованное (5.99%), сахар (4,49%) и сливочное масло (4, 32). Подешевели яблоки (-13,77%), картофель (-11,66%) и капуста (-7,19%).

Стоимость минимального)набора продуктов питания в Пермском крае в октябре снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,57% и составила 3551,40 рубля на человека в месяц. Продолжали расти цены на дизельное топливо, их прирост за месяц составил 2,19%.