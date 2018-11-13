2018-11-13T13:55:47+03:00
Общество

В Березниках дознаватель признана виновной в служебном подлоге

Она отказывала в возбуждении уголовного дела, не проводя проверку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Березниках была осуждена экс-сотрудница полиции. Она признана виновной в совершении двух служебных подлогов.

В частности, дознаватель отказала в возбуждении уголовных дел по фактам хищения имущества физических лиц и открытого хищения чужого имущества с применением насилия. Однако в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что женщина не проводила никаких процессуальных мероприятий. Для того, чтобы избежать наказания она заранее подготовила ложные объяснения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд приговорил виновную к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что в Березниках заведующая детским садом разработала схему собственного обогащения. Она заставляла своих сотрудников делиться премиями и частью заработной платы от совмещенных должностей. Работники детского сада под угрозой увольнения и лишения доплат были вынуждены покорно отдавать часть денег руководителю. Таким образом, заведующая детским дошкольным учреждением с октября 2017 года по апрель 2018 года обогатилась на 168,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

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