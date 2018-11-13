В Прикамье супружеская пара сумела спастись во время пожара

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-13T13:34:41+03:00

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13 ноября в половине первого ночи в Осе начался пожар в частном двухэтажном доме по ул. Гоголя. В помещении погас свет, 53-летний мужчина вышел на улицу и увидел горящую мебель на веранде. Он разбудил супругу, отогнал автомобиль на улицу и позвонил в пожарную охрану.

По прибытии первых пожарных подразделений горела веранда и крыша дома. Пламя стало перекидываться на стены второго и первого этажей.

- Площадь пожара составила 90 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. -. В тушении принимали участие 16 человек личного состава и 4 единицы техники. На ликвидацию огнеборцам потребовался один час. На пожаре пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправная проводка. Произошло короткое замыкание и загорелась мебель.