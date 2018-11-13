В Прикамье вахтовик изнасиловал местную жительницу

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-13T13:21:24+03:00

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24-летний житель Чернушки приехал в рабочий поселок Теплая Гора Горнозаводского района на работу вахтовым способом. 11 августа мужчина выпил и изнасиловал местную жительницу. Происшествие произошло в частном доме, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Следователь собрал доказательства вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, пермяка, подозреваемого в убийстве, задержали с наркотиками на станции в Екатеринбурге. По оперативной информации, подозреваемый скрылся поездом, который двигался сообщением «Новый Уренгой – Казань». Предполагаемого убийцу доставили в дежурную часть. Там у него обнаружено десять прямоугольных брикетов гашиша массой более килограмма. Наркотик он вез в Екатеринбург с целью распространения. Молодой человек доставлен в Пермь, где по решению суда арестован. Ведется следствие.