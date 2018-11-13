Пермский краеведческий музей дарит подарки по «счастливым билетам»в свой день рождения

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-13T12:39:20+03:00

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Датой основания Пермского краеведческого музея является 15 ноября 1890 года. В этот день 128 лет назад состоялось первое заседание Пермской комиссии Уральского общества любителей естествознания. В свой день рождения музей проводит акцию «Счастливый билет» и дарит подарки своим посетителям.

В каждом из 11 филиалов краеведческого музея приготовлены подарки. Их может получить любой посетитель музея. Для этого надо кассах приобрести входной билет на экспозицию, и может быть, именно он окажется «счастливым».

Напомним, Пермский краеведческий музей – старейший и крупнейший музей региона. В фондах хранятся коллекции древних книг, нумизматики, предметов городского и крестьянского быта, произведений декоративно-прикладного искусства – всего 69 коллекций и более 600 тысяч единиц хранения. Мероприятия, которые проводит музей, посещают тысячи человек.