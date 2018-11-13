В Перми эвакуировали учащихся школы № 120

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-13T11:56:53+03:00

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Днем во вторник, 13 ноября, школу № 120, находящуюся в Дзержинском районе Перми, эвакуировали.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, сотрудники школы почувствовали запах горелой проводки, вызвали спецслужбы и эвакуировали детей.

- По приезду пожарных на место выяснилось, что горения или задымления в здании нет, - добавили в пресс-службе.

Сейчас дети вернулись на учебу.

Ранее мы писали о том, что в понедельник, 12 ноября, около 18 часов на втором этаже торгового центра «Столица» на улице Мира в Перми был обнаружен подозрительный предмет. В здании объявили тревогу, всех посетителей и сотрудников магазинов эвакуировали на улицу. К зданию «Столицы» приехали все оперативные службы – полиция, пожарные, врачи «скорой». В итоге тревога оказалась ложной. Просто кто-то из покупателей оставил свой пакет.