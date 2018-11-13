2018-11-13T12:01:57+03:00
Общество

В Перми участники этно-феста проверят свои знания по истории и культуре родного края

Победителей конкурсов определят на закрытии фестиваля 16 ноября
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба ПГГПУфото: пресс-служба ПГГПУ
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На этой неделе Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет притягивает любителей истории и культуры народов, проживающих на территории нашего края: удмуртов, коми-пермяков, башкир, татар. Здесь проходит этно-фест «Нас подружила Пермская земля». Проводится он уже в четвертый раз. В этом году в рамках фестиваля будет проведено более 50 мероприятий, в которых примут участие до 1500 человек.

Открытие молодежного этно-феста «Нас подружила Пермская земля» собрало более 300 участников. Участников фестиваля со сцены приветствовала начальник отдела культуры и спорта и молодежной политики администрации Свердловского района Лариса Комиссаренко. Приятным сюрпризом для всех гостей стало выступление этно-инструментального проекта «Седой Урал». Их репертуар позволяет отразить музыкальную палитру коренных народов Пермского края и дает возможность слушателю прикоснуться к их богатому наследию.

Четвертый молодежный этно-фест «Нас подружила Пермская земля» проходит при поддержке Росмолодежи. Однако возраст участников никто не ограничивает. На фестивале выступают, как школьники, так и преподаватели университета. Даже зарегистрировался студент из Танзании.

- К нам приезжают целые группы учеников и студентов со всего Пермского края, - говорит директор студклуба ПГГПУ Анна Сокальская. - Так, сегодня, 13 ноября, к нам приехали четвероклассники из школы Усолья и студенты техникума из Березников.

Участники фестиваля смогут не только продемонстрировать свои способности, побывать на мастер-классах по декоративному творчеству и игре на национальных музыкальных инструментах, но и попробовать свои силы в четырех конкурсах.

Уже началась web-Олимпиада по истории и культуре Пермского края. Жюри получило более 100 ответов на вопросы конкурса. До четверга продлится фотозабег. Участники конкурса получают специальные задания и должны их выполнить. Также состоится фитнес-марафон «Нас не догонят» и чемпионат по оксфордским дебатам.

Награждение победителей конкурса состоится во время торжественного закрытия фестиваля 16 ноября в 16 часов.

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